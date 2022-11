Ufficializzate ora e data della Supercoppa: Inter-Milan

"Lega Serie A ha ufficializzato ora e data della Supercoppa EA Sports 2022-2023: Milan-Inter, valida per l'assegnazione del trofeo, verrà disputata mercoledì 18 gennaio 2023 al "King Fahd International Stadium" di Riyadh, in Arabia Saudita con inizio alle ore 22.00 locali (20.00 ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5.

L'Inter, vincitrice della Coppa Italia, affronterà il Milan in un derby che metterà in palio il primo trofeo della stagione 2022/23. La squadra nerazzurra difenderà il titolo vinto nella passata stagione contro la Juventus a San Siro. Si tratta della 35ª edizione della Supercoppa, la 12ª che verrà giocata fuori dall'Italia. L'Inter si giocherà la Supercoppa per l'undicesima volta della sua storia: con il trionfo della stagione scorsa i nerazzurri contano 6 vittorie. "

(Comunicato Inter)