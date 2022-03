Le ultime news a poche ore dal Derby di Milano

Qualche news relativo al Derby di Coppa Italia tra Milan e Inter.

Il Milan dovrebbe presentarsi con una importante novità rispetto alle ultime gare, in quanto il ruolo di trequartista centrale dovrebbe essere ricoperto da Rade Krunic in sostituzione di Brahim Diaz. Per il resto solo conferme, con i soliti due ballottaggi sulla fascia destra: Calabria e Saelemaekers o Florenzi e Messias, con i primi due in vantaggio.

Assente Tonali per squalifica.

Per quanto riguarda l’Inter, Inzaghi ha bisogno di una dimostrazione di forza proprio nel derby, cioè contro l'avversario che ha interrotto il percorso a vele spiegate dei suoi giocatori e vuole ammutolire le critiche nate in questi ultimi giorni: per farlo ha bisogno di una vittoria.

Rispetto al pareggio di Genova, il tecnico nerazzurro rilancia dall'inizio sia Skriniar che Lautaro, mentre sulla destra l'olandese Dumfries resta favorito su Darmian. Dzeko ha più probabilità di Sanchez di fare coppia con il Martinez.

Le ottime notizie riguardano il rientro di Gosens e Correa, due elementi importanti l che potrebbero rivelarsi decisivi per lo sprint di fine stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli

INTER: Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Allenatore: S. Inzaghi

Ad arbitrare il match sarà Maurizio Mariani. La squadra arbitrale sarà, inoltre, composta dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il Quarto Uomo sarà Massimi. Irrati sarà il VAR dell'incontro, con Giallatini Assistente VAR.