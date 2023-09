Gli ultras del Newcastle invadono i Navigli: il video

C’è chi ha saputo prendere il lato positivo del temporale che si è abbattuto ieri su Milano, trovando il modo di divertirsi. Sono i tifosi del Newcastle in città per il primo turno dei gironi di Champions League, con il match previsto tra Milan e il club inglese per la serata di martedì. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, i tifosi si sono riversati nelle strade milanesi e si sono intrattenuti in un gioco goliardico.

Tra cori da stadio e fiumi di birra, i tifosi del Newcastle hanno fatto sentire la propria presenza a Milano. Presi d’assalto i Navigli che si sono trasformati in un luogo di festa pre partita. E con tanto di striscione appeso sul ponte del Naviglio Grande.

E con la pioggia, quale miglior passatempo se non farsi scivolare per terra? Gli ultras del Newcastle si sono dilettati lanciandosi per terra sui Navigli, con gare a chi, scivolando sulla pancia, andava più lontano, e i video hanno già fatto il giro del web.