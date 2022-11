Una buona Castanese non va oltre l'1 a 1 in casa del Pont Donnaz

Solo un pareggio per la Castanese nel match in trasferta in casa del Pont Donnaz, che però, per come si era messa la partita dopo un infortunio nel primo tempo, ha il sapore di vittoria.

Il commento dei neroverdi sul proprio canale FB:

“1a1 / Per com’eravamo messi e per come si era messa la partita… Questo punto è d’oro! Ancora una volta nel primo tempo abbiamo avuto 3 occasioni nette per passare in vantaggio e non le abbiamo sfruttate; e ancora una volta, subito dopo, gli avversari ci hanno castigati.

E’ una regola non scritta, accade sempre così. Poi c’è stato un “attimo” di buio dove abbiamo rischiato di farci male, però la reazione non ha tardato ad arrivare e appena abbiamo ripreso a giocare ci siamo fatti pericolosi e abbiamo riportato la gara in parità senza paura. Voleva segnare Ndiaye e invece la sporca Urso …l’importante è aver imbucato la palla in rete! Allo scadere ci sarebbe piaciuto il colpaccio ma anche tornare, oggi, dalla Valle d’Aosta con un punto è segno di grande maturità.”