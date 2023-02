Variazione di orario per Pro Patria-Pro Sesto

Serie C

Serie C Girone A

La Lega Pro ha comunicato la variazione di orario per la gara Pro Patria-Pro Sesto di domenica 5 marzo, valida per la 30a giornata del campionato di Serie C 2022/2023.

La partita, precedentemente in programma alle ore 17:30, si disputerà alle ore 14:30 allo Stadio ‘Speroni’ di Castellanza (Va) 30a giornata | domenica 5 marzo | h. 14:30

Pro Patria-Pro Sesto.

(Comunicato Pro Sesto)