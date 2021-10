Arturo Vidal ha comprato il Pandino e lo mostra insieme ai suoi "bolidi"

L'avvocato Agnelli ne possedeva una decina, forse di più. E si vocifera che, finché fu in vita, non fu possibile per la dirigenza Fiat mettere in cantiere un restyling. La vecchia e gloriosa Panda è ora finita in un altro prestigioso garage: quello del calciatore cileno Arturo Vidal, in forza all'Inter.

Lo stesso campione si è fatto immortalare orgoglioso dopo avere parcheggiato il Pandino tra una fiammante Ferrari (con cui una sera d'agosto s'era quasi fatto male appoggiandosi e girandosi a capriola) e una Brabus 800 Widestar (una 'bomba' da 800 cavalli basata sulla Mercedes G63).

Vidal ha anche postato un video in cui arriva alla guida del Pandino verde ghiaccio al centro sportivo Suning di Appiano Gentile. E sembra divertirsi parecchio.

Foto Instagram/kingarturo23official