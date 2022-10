Video gol Fiorentina-Inter 3-4, highlights e sintesi partita

Nell'undicesima giornata del campionato di Serie A, l'Inter passa 4 a 3 contro la Fiorentina, portandosi dietro molte polemiche.



I nerazzurri passano dopo due minuti quando Lautaro Martinez vince il rimpallo con Milenkovic e cerca Barella che, davanti a Terracciano non sbaglia.



I ragazzi di Inzaghi continuano ad attaccare e al 15' raddoppiano con Lautaro che recupera palla a centrocampo, salta Martinez Quarta e dal limite dell'area infila la palla nell'angolino.



Le polemiche arrivano al minuto 31' quando Bonaventura viene atterrato in area con un bruttissimo fallo da Dimarco. L'arbitro inizialmente non fischia ma una volta andato al VAR, concede il penalty.

Il fallo del terzino è molto brutto e andrebbe punito probabilmente con un rosso diretto ma inspiegabilmente il direttore di gara non dá neanche il giallo.



Dal dischetto parte Arthur Cabral che spiazza Onana e accorcia le distanze, sbloccandosi finalmente in campionato.



I viola la pareggiano al minuto 60 grazie a una magia di Ikoné che tira a giro da fuori area: la palla colpisce la traversa e successivamente Onana, entrando in porta.



Altro episodio, l'arbitro fischia un rigore per l'Inter dopo un controllo al VAR, sul dischetto si presesenta Lautaro che non sbaglia.

La Fiorentina non ci sta e al 90esimo trova il 3 a 3 con Jovic che su corner segna con una bellissima acrobazia dopo la sponda di Milenkovic.

All'ultimo secondo l'Inter torna in vantaggio con un contropiede di Barella che crossa per Mkhitaryan che a porta sguarnita non sbaglia.

A breve gli highlights del match.