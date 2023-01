Video gol Monza-Inter 2-2, highlights e sintesi partita

Nel posticipo del sabato di Serie A, è andato in scena un match scoppiettante tra Monza e Inter, non certo privo di colpi di scena.



A passare in vantaggio sono i nerazzurri al 10' con Darmian, bravissimo ad inserirsi su un cross dalla sinistra di Bastoni.



Passa un minuto e il Monza pareggia: Pessina serve Ciurria che scarica una conclusione all'angolino imprendibile per il portiere avversario.



Al 22' succede l'impensabile, infatti, Di Gregorio tocca per Pablo Marí, che viene sorpreso da Lautaro, bravo a rubargli palla e a fare 2 a 1 a porta sguarnita.



Tante polemiche per un goal non concesso ad Acerbi, dove l'arbitro fischia fallo prima che il difensore metta la palla in rete, ricordando l'episodio di Milan-Spezia, scatenando l'ira di tutti i giocatori.



La beffa nerazzurra arriva al 93' quando Ciurria crossa sul secondo palo e Caldirola colpisce di testa con deviazione decisiva di Dumfries.

