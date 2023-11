Video Gol Atalanta-Inter 1-2, highlights e sintesi

Dopo la vittoria negli ultimi minuti contro la Roma, l'Inter affronta una delle squadre più in forma del campionato, l'Atalanta di mister Gasperini.

La partita è subito condizionata dalla pioggia, le due squadre fanno fatica a costruire gioco e si studiano nei primi 25 minuti.



Al 28' primo episodio del match, Pavard va a terra dopo uno scontro con Lookman, brutta distorsione al ginocchio. Il giocatore esce sulle sue gambe ma l'infortunio sembra serio.



Episodio importante perché al suo posto entra Darmian, che al 37' entra in area e viene travolto da Musso. Sozza non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto va il solito Calhanoglu, che non sbaglia.



I nerazzurri raddoppiano al 54': Lautaro devia di testa su un tiro di Acerbi e batte l'estremo difensore. L'arbitro però annulla per posizione di fuorigioco dell'attaccante.

L'argentino non si scompone e al 61' con un tiro a giro sul secondo palo trova di nuovo la via del gol su assist di Mkhitaryan.



Minuto 61, l'Atalanta non ci sta e trova subito la via del gol: recupero di Lookman che ruba palla a Dimarco e trova Scamacca, che sorprende Sommer.

Al 74' i bergamaschi ci provano nuovamente, con Lookman che impegna Sommer dopo una palla persa da Thuram.

Minuto 92, doppio giallo per Toloi, il difensore va sotto la doccia.