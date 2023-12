Serie A | Video Gol Atalanta-Milan 3-2, highlights e sintesi

Dopo due vittorie consecutive contro Fiorentina e Frosinone, nonostante l'emergenza infortuni, il Milan si prepara ad affrontare l'Atalanta, in un match complicatissimo.

I rossoneri ci provano subito al 4' con Pulisic, che chiude un triangolo con Giroud, va sul fondo e mette in mezzo ma la difesa bergamasca spazza via.



Grandissima occasione per i nerazzurri con l'ex di turno De Ketelaere, che da solo davanti a Maignan calcia di prima ma manda alto.



I ragazzi di Pioli rispondono al 27' con Tomori, che su calcio d'angolo colpisce al volo ma Ederson salva sulla linea.



L'Atalanta trova il vantaggio al 38' con Lookman, che su una rimessa di Koopmeiners entra in area e sterza calciando verso la porta trovando il tocco decisivo di Tomori.



Il Milan pareggia al minuto 48: Florenzi batte un bellissimo corner dove Giroud arriva di testa e batte Musso.

I bergamaschi tornano avanti al 55' sempre con Lookman, che si cross di De Ketelaere sbuca da dietro e di piatto buca Maignan.

Al 76' Scalvini calcia in porta, Maignan para ma la palla finisce sui piedi di Lookman che calcia a botta sicura ma trova sulla sua strada un super portiere che compie un autentico miracolo.

I rossoneri la riaprono al minuto 79, con Pulisic che dalla destra mette un bellissimo cross per Jovic che non sbaglia.

Nel finale espulso Calabria per doppio giallo.

All'ultimo istante i bergamaschi trovano il gol vittoria con Muriel, che servito da Miranchuk, col tacco batte Maignan.

A breve gli highlights del match.