Video gol Barcellona-Inter 3-3, highlights e sintesi partita

Le notti di Champions League regalano sempre tante emozioni, lo può dimostrare l’Inter, che questa sera ha giocato un match da cardiopalma contro il Barcellona allo Spotify Camp Nou.

I blaugrana riescono ad andare in vantaggio al 40’ con Dembelé, con Sergi Roberto che sfugge a Mkhitaryan e serve l'esterno francese che non può sbagliare.

I nerazzurri pareggiano al minuto 51 quando Bastoni lancia Barella in profondità, che stoppa perfettamente e insacca, tenuto in gioco da Piqué.

Il ribaltone arriva al 63’: Calhanoglu calcia lungo alla ricerca di Lautaro che controlla il pallone e col destro colpisce entrambi i pali e segna.

Il Barcellona non ci sta e all'81 trova il goal del 2 a 2 con Lewandowski che sugli sviluppi di un calcio d'angolo calcia in porta e trova la deviazione di Bastoni che spiazza Onana.

Tutto finito? Manco per sogno. L'Inter all'88 parte in contropiede sulla destra con Lautaro che serve Gosens in mezzo all'area, il tedesco di prima intenzione batte l'estremo difensore avversario.

I ragazzi di Xavi ripartono all'arrembaggio e su un cross dalla destra, il solito Lewandowski incorna di testa e batte l'incolpevole numero 24 avversario.

