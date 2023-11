Video Gol Benfica-Inter 3-3, highlights e sintesi

Mentre in una sponda di Milano, quella rossonera, c'è aria di tempesta, dall'altra parte si sta vivendo uno dei periodi più sereni degli ultimi anni, infatti, l'Inter è ora salda al primo posto in classifica in campionato e si è già qualificata agli ottavi di Champions League.

Questa sera, mercoledì 29 novembre, i nerazzurri sono volati in Portogallo per affrontare il Benfica nel penultimo match del girone D.

I ragazzi di Inzaghi partono malissimo e al 5' i padroni di casa vanno in vantaggio:

Tengstedt che, fa sponda di testa per Joao Mario, che arriva in corsa e di controbalzo, battendo Audero.



Al 13' arriva anche il raddoppio di Joao Mario: Asllani perde un pallone al limite della propria area, ne approfitta Tengstedt, che avanza verso il fondo e crossa basso per Joao Mario, che non sbaglia.

Incredibile, arriva la tripletta di Joao Mario al 34', che è il più lesto di tutti e su un rimpallo, entra con la palla in porta.Tengstedt e il portoghese oggi sembrano infermabili.

L'Inter al 51' riapre il match con Arnautovic, che sfrutta la sponda aerea di Bisseck e appoggia in rete.



I nerazzurri ci credono e trovano il 2 a 3 al 58' con Frattesi, che su cross di Acerbi colpisce al volo con il mancino e infila la palla nell'angolo!



I ragazzi di Inzaghi trovano il pari al 69': Otamendi colpisce Thuram in area e l'arbitro fischia rigore. Dal dischetto va Sanchez che non sbaglia.



Situazione surreale, a 5 minuti dalla fine viene espulso João Pereira per un fallaccio su Barella, portoghesi in 10.

Inter vicinissima al gol dei tre punti al 96' con Barella, che col mancino di prima colpisce il palo su assit di Dimarco.