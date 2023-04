Video Gol Benfica-Inter 0-2, highlights e sintesi

Nei quarti di finale di Champions League, l'Inter affronta in trasferta il Benfica, in un match davvero complicato, visto il valore degli avversari.



Partita giocata fin da subito su buoni ritmi ma sono poche le occasioni da gol. Al 16esimo Onana deve respingere una conclusione di Rafa che colpisce di destro appena dentro l'area.



Al 25esimo Acerbi conclude da lontanissimo con il sinistro, il pallone vola alto di poco sopra la traversa.



Al 50' l'Inter passa in vantaggio: Bastoni sale in percussione e crossa col sinistro sul secondo palo dove sbuca Barella che infila la palla di testa nell'angolino.



I portoghesi non ci stanno e ripartono all'attacco andando vicinissimi al pareggio al 55', quando Joao Mario semina il panico crossando in area, Dumfries salva sulla linea e dopo un batti e ribatti la palla viene allontanata.



I ragazzi di Inzaghi riescono a sfruttare gli spazi lasciati dal Benfica e al 60' vanno vicini al raddoppio con MKhitaryan, che da pochi metri prova a sorprendere Vlachodimos ma il portiere greco si oppone con il corpo.

L'estremo difensore si supera anche al 77' quando Dumfries colpisce di testa da due passi ma nella stessa azione, dopo un attenta revisione al VAR, l'arbitro fischia calcio di rigore per un fallo di mano di Joao Mario. Sul dischetto si presenta Lukaku che infila la palla nell'angolino.

A breve gli highlights del match.