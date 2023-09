Video Gol Cagliari-Milan 1-3, highlights e sintesi

Dopo la vittoria contro il Verona nella quinta giornata, il Milan nel turno infrasettimanale vola a Cagliari desideroso di portare a casa tre punti fondamentali prima di un trittico di partite davvero complicato.

I rossoneri partono fortissimo e al 1’ Chukwueze salta due uomini e viene steso in area ma l’arbitro fa proseguire.

Passa un minuto e Reijnders incrocia il destro dal limite ma la palla finisce oltre il palo coperto da Radunovic.

Al 28’ i ragazzi di Pioli ci provano nuovamente con Adli che trova Reijnders, bravo ad addomestica la sfera per Okafor che però tira male.

Dopo zero occasioni, al 29’, sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Luvumbo: Nandez sfrutta un rimpallo con Adli serve l’attaccante che di sinistro tira un missile sotto la traversa.

Il Milan pareggia al 40’ con Okafor, al primo gol in Serie A, che sfrutta un erroraccio di Radunovic su cross di Pulisic e insacca da due passi.

Al 45’ arriva anche l’1 a 2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove Reijnders crossa forte in mezzo, Radunovic buca di nuovo l'uscita e Tomori devia sottomisura.

57’ azione insistita del Cagliari, Petagna serve Nandez che calcia ma viene murato da Adli.

Oggi è la giornata delle prime volte e lo dimostra Loftus-Cheek, che su un passaggio di Pulisic prende la mira e infila la palla nell'angolino.

Minuto 87, ci prova il Cagliari con il solito Zito che crossa in mezzo per Oristanio, bravo ad agganciare e prendere la mira ma Sportiello dice di no.

A breve gli highlights del match.