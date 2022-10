Video gol Chelsea-Milan 3-0, highlights e sintesi partita

Pessima serata per il Milan, che prende una sonora lezione dal Chelsea, uscendo sconfitta con il risultato di 3 a 0 a Stamford Bridge.

I padroni di casa passano in vantaggio al 24’, dopo un buon inizio di gara dei ragazzi di Pioli: ennesimo calcio d'angolo battuto Thiago Silva, dopo una mischia, la difesa del Milan non libera e Fofana spinge il pallone in porta.

I blues raddoppiano al 56’ quando James dopo una lunga cavalcata crossa in mezzo, Tomori è in ritardo e Aubameyang non sbaglia.

I rossoneri non riescono a riprendersi e al 62’ subiscono anche il 3 a 0: Sterling vede l'inserimento di James e lo serve, il difensore calcia battendo Tatarusanu.

Gli highlights del match: