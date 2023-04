Video Gol Empoli-Inter 0-3, highlights e sintesi

Nella 31esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta l'Empoli al Castellani, cercando di vendicarsi dopo la sconfitta dell'andata.



Nella prima frazione, i nerazzurri, con 9 cambi rispetto alla Champions, non riescono a rendersi pericolosi se non con qualche conclusione di Gagliardini e con un cross insidioso per Correa.



I padroni di casa giocano meglio e ci provano con Cambiaghi e Baldanzi ma Handanovi fa sempre buona guardia.



La partita si sblocca dopo tre minuti del secondo tempo: scambio al limite tra Lukaku e Brozovic, che con un destro appena dentro l'area, batte Perisan.



Il raddoppio arriva 76' ancora con il belga, che prende palla sulla sinistra, punta l'uomo, sterza sull'esterno e fa partire un mancino imparabile.

Minuto 88, gli ospiti non si fermano piú e trovano lo 0 a 3 con Lautaro, che servito da Lukaku, solo contro Perisan, incrocia col sinistro nell'angolino.





A breve gli highlights del match.