Video Gol Empoli-Milan 0-3, highlights e sintesi

Dopo il filotto di risultati positivi in campionato, il Milan affronta in trasferta l’Empoli, con un solo obiettivo: vincere per blindare un posto in Champions League.

I rossoneri dopo un buonissimo inizio vanno in vantaggio al minuto 11: accelerata di Leao sulla sinistra, che salta Ebuhei e trova Loftus Cheek, bravissimo a battere Caprile con un piattone destro.

I ragazzi di Pioli sono in grande spolvero e al 31’ si guadagnano un calcio di rigore, dopo un check del VAR, per un fallo di mano di Maleh sulla girata di Loftus-Cheek. Dal dischetto va Giroud, che infila la palla all’incrocio dei pali.

Il Milan nel secondo tempo gestisce il gioco e quando può affonda in contropiede, proprio come succede al 61' con Leao, bravo a puntare la difesa e mettere per Pulisic, che schiaccia e impegna Caprile, guadagnando un calcio d'angolo.

Doppia Chance Empoli al 70': Cancellieri scappa sulla sinistra, tira forte trovando la respinta di Maignan, la palla finisce sui piedi di Caputo che calcia a botta sicura ma trova Theo Hernandez sulla sua strada.

I rossoneri chiudono il match all'88 con Pulisic, che parte dalla difesa, si fa tutto il campo e serve Chaka Traoré, perfetto nel piazzare il pallone nell'angolino.

A breve gli highlights del match.