Video Gol Fiorentina-Inter 0-1, highlights e sintesi

Dopo la grande vittoria in Supercoppa nei minuti di recupero contro il Napoli, l’Inter ritorna con la testa al campionato e affronta la Fiorentina.

Al 9’ prima occasione per i nerazzurri: Martinez Quarta sbaglia il passaggio verso Ranieri e dà il pallone a Lautaro, che va verso la porta e calcia, ma Terracciano si oppone!

Passano due minuti e i viola vanno in vantaggio con Nzola, che sfrutta un liscio di De Vrij e batte Sommer, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

I ragazzi di Inzaghi trovano il vantaggio al 14’ con Lautaro, che su corner di Asslani stacca benissimo e trafigge Terracciano. C'è un lungo check del Var sul gol per un possibile fallo di Lautaro su Parisi, ma alla fine il Var conferma la rete.

La risposta dei toscani arriva al 34’: cross di Faraoni, Bonaventura controlla e conclude a botta sicura ma Sommer compie un miracolo!

Nel secondo tempo le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, con i viola molto propositivi, tanto che al 69’, Nzola controlla palla in area e prova a calciare, trovando l'opposizione di Pavard.

Passano pochi minuti e Sommer su una palla altra travolge Nzola in uscita. L’arbitro dopo un consulto al Var concede il rigore. Dal dischetto va Nico Gonzalez che sbaglia il suo primo rigore in Serie A, consegnando il pallone in mano a Sommer.

A breve gli highlights del match.