Video gol Fiorentina-Milan 2-1, highlights e sintesi

Nella 25esima giornata del campionato di Serie A, il Milan cade in casa della Fiorentina dopo una prestazione non positiva.



I viola partono forte e pressano alto i rossoneri che sono messi in seria difficoltà dal solito Gonzalez e da Ikoné ma la retroguardia è brava a spazzare.



La partita si sblocca 47': Ikoné supera Tomori fuori area, il difensore stende l'avversario in area. Gonzalez dal dischetto spiazza il portiere.



I rossoneri provano a reagire ma Hernandez non riesce a battere il portiere in uscita.



Minuto 87, la Fiorentina chiude la gara con Jovic, bravissimo a svettare di testa su un cross di Dodó e a fare due a zero.

I rossoneri accorciano le distanze con un gol inutile nel finale di Hernandez: il francese servito da Saelemaekers in profonditá scarica un sinistro all'incrocio.







A breve gli highlights.