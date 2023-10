Video Gol Genoa-Milan 0-1, highlights e sintesi

Dopo un pareggio amaro nel secondo turno di Champions League contro il Borussia Dortmund, il Milan affronta in trasferta il Genoa di mister Gilardino.

Nel primo tempo non succede molto, la partita è molto vivace, con ritmi molto alti ma poche occasioni da gol.



Le due squadre provano a costruire ma le azioni più pericolose arrivano con dei tiri da fuori.



I portieri non devono fare un granché, da segnalare una conclusione di Reijnders.

Minuto 64, Florenzi si butta sulla destra e crossa in mezzo dove trova Leao, che schiaccia di testa ma trova la risposta di Martinez.

Al 75' é il Genoa ad andare vicino al vantaggio con Dragusin, che tira da fuori area trovando una deviazione ma Maignan é strepitoso e dice no.

I rossoneri trovano il vantaggio al'88: Musah crossa in mezzo, la palla rimane in mezzo all'area, Pulisic arriva in corsa e batte il portiere avversario.

Minuto 97, Maignan esce di testa ma colpisce col ginocchio Ekuban e dopo la revisione del VAR, viene espulso.

Sullla punizione dal limite Gudmundsson colpisce la traversa grazie a una deviazione. Sul calcio d'angolo seguente Martinez viene espulso per fallo su Musah.