Video Gol Giana Erminio-Triestina 0-1, highlights e sintesi

“36ª giornata di campionato al Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato la Triestina, che ha vinto di misura interrompendo la striscia di nove risultati utili consecutivi.

Giana schierata con il 3-5-2, che vede Zacchi tra i pali e davanti a lui Corno, Piazza e Minotti; a centrocampo il consolidato trio Franzoni, Marotta e Pinto, affiancati da Caferri e Lamesta sugli esterni; in attacco il duo Maguette e Mbarick Fall. Si parte con la Triestina che alza subito il pressing, ma al 10’ è la Giana che va vicinissima al gol: Mbarick Fall sulla fascia sinistra riesce a crossare in mezzo per Maguette Fall, che calcia a botta sicura, deviazione in angolo in extremis.

Al 13’ Giana ancora in avanti, Minotti guadagna un pallone e lo passa a Mbrarick Fall, che serve Pinto, il quale con un diagonale va alla conclusione che esce di poco alla sinistra di Agostino. Al 15’ altra occasione Giana con Lamesta, che da posizione defilata sulla sinistra va alla conclusione, Agostino vola e smanaccia via, riaggancia Franzoni che conclude di poco fuori.

Al 20’ è Franzoni, servito da Mbarick Fall, a concludere all’angolino basso, chiamando Agostino nuovamente a volare a terra per bloccare la palla. Al 32’ la Triestina guadagna una punizione da posizione interessante, poco al di fuori dal limite, circa 18 metri: Petrasso calcia sulla barriera e Pinto spazza via. Angolo per la Giana al 34’: Lamesta appoggia a Pinto, che crossa in area per Mbarick Fall, palla a campanile, aggancia Corno di testa che conclude però sulla sommità della rete. Al 38’ Giana in contropiede lancia Franzoni, che arriva alla conclusione dal limite, deviata per pochissimo in angolo.

Dopo l’intervallo rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 5’ ci prova Maguette Fall, ma non riesce a coordinarsi bene e dalla destra non inquadra lo specchio. Al 16’ primi cambi: la Triestina sostituisce El Azrak con Minesso e Redan con Fofana. Al 18’ Minesso dalla destra crossa in area per Lescano, ma Piazza di testa lo anticipa di un soffio. Al 21’ Lescano di testa aggancia un lancio da dietro e serve Minesso davanti alla porta, ma in numero 18 calcia altissimo.

Al 26’ occasione gigantesca per la Giana, Franzoni dalla destra crossa in mezzo, Pavlev passa al portiere, che non trattiene, ci prova Maguette Fall ad agganciare, palla a Pinto che conclude a botta sicura, ma Agostino fa un vero miracolo e devia in angolo. Al 27’ doppio cambio per la Giana: Verde per Mbarick Fall e Acella per Pinto. Subito dopo per la Triestina escono Lescano per Vertainen e Pavlev per Germano. Al 32’ angolo per la Triestina, la difesa della Giana spazza via ma la palla resta viva: Petrasso calcia sul secondo palo, sponda di testa per Vertainen, che di piatto batte Zacchi per il vantaggio ospite.

Al 37’ triplo cambio per la Giana: Previtali, Groppelli e Barzotti al posto di Piazza, Corno e Marotta. Al 44’ per la Triestina Celeghin prende il posto di Correia. Al 49’ manovra avvolgente della Giana in area avversaria, Previtali aggancia il pallone, avanza e va alla conclusione a botta sicura, ma Agostino reagisce con un colpo di reni a deviare in angolo.”

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-TRIESTINA 0-1

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Corno (Groppelli 37’ st), Piazza (Previtali 37’ st), Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta (Barzotti 37’ st), Pinto (Acella 27’ st), Lamesta; Maguette Fall, Mbarick Fall (Verde 27’ st). A disp: Pirola, Magni, Ballabio, Perna, Messaggi. Allenatore: Andrea Chiappella

Triestina (3-5-2): Agostino; Moretti, Malomo, Rizzo; Pavlev (Germano 28’ st), Vallocchia, Correia (Celeghin 44’ st), Petrasso, El Azrah (Minesso 16’ st); Redan (Fofana 16’ st), Lescano (Vertainen 28’ st). A disp: Cebulj, Diakite, Gunduz, Anzolin, Ciofani, D’Urso, Crosara. Allenatore: Roberto Bordin.

Direttore di gara: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Assistenti: Paolo Tomasi di Schio e Gianluca Scardovi di Imola. Quarto Ufficiale: Andrea Sacco di Novara

Marcatori: Vertainen (T) 33’ st

Recupero: 1’ pt, 6’ st

Angoli: 5-2

Ammoniti: Petrasso (T) 26’ pt, Correia (T) 44’ pt, Minotti (G) 24’ st, Germano (T) 43’ st, Vertainen (T) 45’ st, Agostino (T) 49’ st

