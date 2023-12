Serie A | Video Gol Inter-Udinese 4-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Dopo la strepitosa vittoria contro il Napoli al Maradona, l'Inter affronta l'Udinese, che quest'anno ha trovato i suoi primi tre punti proprio a San Siro.

I nerazzurri si rendono subito pericolosi al 10' con il solito Lautaro, che su un cross di Dimarco colpisce di testa ma prende la traversa.



I bianconeri provano a rispondere al 15' con Pereyra, che servito da Samardzic calcia di prima intenzione ma non inquadra lo specchio della porta.



L'episodio che sblocca il match arriva al 34':

cross di Dimarco, Lautaro non arriva sul pallone a causa di una presunta trattenuta di Perez. L'arbitro, richiamato al VAR, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Hakan Çalhano?lu, che spiazza Silvestri!



Il raddoppio arriva subito al 42' con Dimarco, che da posizione defilata lascia partire un sinistro imprendibile.



Passano solo due minuti e arriva il tris con Thuram, che su cross di Mkhitaryan, deve solo spingere la palla in porta.



Al 69' l'Udinese accorcia le distanze con Lucca, che su un tiro di Lovric respinto male da Sommer, segna il più facile dei tap-in ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Il poker dell'Inter arriva all'84 con Lautaro, che stoppa la palla a centrocampo, avanza e da fuori batte il portiere avversario.

A breve gli highlights del match.