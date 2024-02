Video Gol Inter-Atletico Madrid 1-0, highlights e sintesi

Dopo tanta attesa, è arrivato il momento per l'Inter di affrontare gli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid a San Siro.



Il primo tempo è equilibrato, le due squadre cercano di studiarsi, più che di offendere, tanto che il primo vero pericolo lo creano i nerazzurri al 37' con Lautaro Martinez, che su cross di Barella prende il tempo a Gimenez e gira di testa, trovando la parata di Oblak. L'argentino si ripete un minuto più tardi, quando su assist di Thuram, prova a calciare, ma viene contrastato dalla difesa di Simeone.



A fine primo tempo, Arnautovic deve subentrare al posto di Thuram infortunato e nei primi istanti della ripresa ha subito un'occasione: Dimarco crossa sul secondo palo per l'austriaco, che colpisce di controbalzo ma non trova lo specchio della porta.



Gli spagnoli rispondo al 56' con Lino, che salta Darmian, chiude un uno-due con De Paul e calcia di prima, ma la sfera finisce a lato.

I ragazzi di Simone Inzaghi sbloccano il match al 78': l'Atletico perde una palla sanguinosa sulla trequarti, Lautaro la recupera e si presenta davanti a Oblak, che respinge la sua conclusione, su cui peró Arnautovic si avventa e segna a porta sguarnita.

A breve gli highlights del match.