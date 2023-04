Video Gol Inter-Benfica 3-3, highlights e sintesi

Dopo il passaggio alle semifinali di Champions League del Milan, l’Inter affronta il Benfica per guadagnarsi un importantissimo euroderby.

I nerazzurri passano in vantaggio al 14’ quando Dzeko controlla un pallone che successivamente arriva a Barella, bravissimo a controllarla, rientrare sul sinistro e calciare all’incrocio dei pali.

I portoghesi non ci stanno e al 37’ trovano il pari: Rafa Silva crossa per Aursnes che salta più in alto di tutti e batte di testa Onana.

Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di amministrare il risultato e al 66’ trovano pure il vantaggio con Lautaro che insacca con una zuccata su un pallone teso di Dimarco.

Non è finita qua, al minuto 78 il subentrato Correa prende la sfera dentro l'area, punta un difensore, lo salta e infila la palla sul secondo palo.

Il Benfica accorcia le distanze all'86: punizione dalla trequarti di Grimaldo, Antonio Silva stacca più in alto di tutti e batte Onana.

Gli ospiti con molto orgoglio riescono a trovare anche il goal del pareggio con Musa, bravissimo a girarsi in mezzo all'area di rigore e a mettere la palla nell'angolino.

I ragazzi di Inzaghi accedono alle semifinali di Champions League dove affronteranno i cugini in uno storico derby europeo.

A breve gli highlights del match.