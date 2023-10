Video Gol Inter-Bologna 2-2, highlights e sintesi

Squadra in casa

Dopo la bellissima vittoria in Champions League contro il Benfica, l’Inter affronta a San Siro il Bologna dell’ex Thiago Motta con un solo obiettivo: vincere per mettere pressione al Milan.



I nerazzurri partono forte e al 10' vanno in vantaggio con Acerbi, che su corner di Calhanoglu, stacca di testa e infila la palla sul primo palo.



Passano due minuti e arriva il raddoppio: Thuram tocca la palla per Lautaro che da 30 metri lascia partire un esterno che finisce nell'angolo.



Minuto 17, si sveglia il Bologna che dopo un check al VAR si guadagna un calcio di rigore che Orsolini realizza con freddezza, nonostante la deviazione di Sommer.



Gli emiliani nel secondo tempo continuano ad attaccare e al 51' trovano il goal del pareggio Zirkzee, che riceve palla da Ferguson, si coordina e lascia partire un bellissimo tiro che s'infila nell'angolino.



L'Inter si ributta in avanti e al 58' va in rete con il nuovo entrato Sanchez, che riceve palla da Carlos Augusto e da pochi passi la mette dentro ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

A breve gli highlights del match.