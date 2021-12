Video gol Inter-Cagliari 4-0, highlights e sintesi partita

L'Inter batte il Cagliari 4 a 0 e vola in testa alla classifica della Serie A. Una partita a senso unico, gol e giocate bellissime e un primo posto solitario in classifica. Eccola, l'Inter di Inzaghi. Calcio di classe e solidità mentale, anche dopo il rigore del possibile 2-0 fallito sul finire del primo tempo. Nessun cedimento, nessuna occasione lasciata al Cagliari.

Il dominio del gioco, le occasioni da gol, le statistiche. I numeri non sempre si allineano in maniera scientifica, nel calcio. La somma dei tiri in porta e delle chance per segnare non dà il risultato esatto. Inter-Cagliari è un lungo compito in classe che la squadra di Inzaghi esegue alla perfezione, praticamente mandando a memoria ogni meccanismo di gioco. C'è tutto, compreso il gol. Il difetto resta solo nel risultato: 1-0 al 45' dopo una frazione col 77% di possesso palla e 13 conclusioni.

Il tabellino di Inter - Cagliari 4-0

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (32 Dimarco 72'), 23 Barella, 77 Brozovic (22 Vidal 72'), 20 Calhanoglu (12 Sensi 76'), 14 Perisic (46 Zanotti 82'); 10 Lautaro (48 Satriano 72'), 7 Sanchez.

A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 4 Caceres (25 Zappa 69'), 2 Godin, 44 Carboni (33 Obert 82'); 12 Bellanova, 27 Grassi (22 Lykogiannis 59'), 8 Marin, 14 Deiola (21 Oliva 82'), 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 9 Keita (30 Pavoletti 69').

A disposizione: 1 Aresti, 31 Radunovic, 15 Altare, 20 Pereiro, 32 Ceter.

Allenatore: Walter Mazzari.

Marcatori: 19' Lautaro (I), 51' Sanchez (I), 66' Calhanoglu (I), 68' Lautaro (I)

Ammoniti: Lautaro (I), Cragno (C), Deiola (C)

Note: Cragno (C) al 44' para un rigore a Lautaro (I).

Recupero: 1' - 0'.

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Scatragli, Della Croce.

Quarto Uomo: Minelli.

VAR: Pairetto

Assistente VAR: Ranghetti.