Video Gol Inter-Cagliari 2-2, highlights e sintesi

L’Inter è sempre più vicino allo Scudetto, soprattutto dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo.

Sulla loro strada, però, i nerazzurri troveranno il Cagliari, bisognoso di punti salvezza, visti anche i risultati del pomeriggio.

I padroni di casa partono fortissimo e al 12’ passano in vantaggio con Thuram: Darmian serve Sanchez che mette in mezzo per il francese, bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

I ragazzi di Inzaghi trovano il raddoppio al 28’ con Barella, che servito da Dimarco, scavalca Scuffet con un bel colpo di testa ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

I rossoblù pareggiano i conti al 64’ con Shomurodov, che su assist di Luvumbo, con un rasoterra violento sorprende Sommer.

Al 72’ Darmian crossa in mezzo per Frattesi, che colpisce di testa ma viene stoppato dal braccio di Mina: è calcio di rigore. Dal dischetto parte Çalhanoğlu, che non sbaglia.

Minuto 82, il Cagliari non molla e trova il 2 a 2 con Viola, che sfrutta un rimpallo con Lapadula su un calcio d'angolo e mette in rete.

A breve gli highlights del match.