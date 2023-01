Video gol Inter-Empoli 0-1, highlights e sintesi partita

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nella 19esima giornata del campionato di Serie A, l’Inter affronta un Empoli che, quest’anno, sta dimostrando di essere un avversario davvero temibile.

La gara si complica per i nerazzurri, dopo alcune occasioni da ambo i lati, quando l’arbitro estrae il secondo giallo a Skriniar per un gioco pericoloso.

I toscani approfittano dell’uomo in più e al 66’ il giovane Baldanzi, la vera rivelazione del campionato, con un rasoterra non troppo angolato batte Onana, non molto reattivo.

A breve gli highlights del match.