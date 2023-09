Video Gol Inter-Fiorentina 4-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

La terza giornata del Campionato di Serie A 2023/2024 vede l’Inter di Simone Inzaghi affrontare in casa la Fiorentina. Dopo due vittorie nelle prime due partire della stagione, i nerazzurri scendono in campo per conquistare i tre punti che li porterebbero a punteggio pieno verso il Derby contro il Milan che si giocherà il prossimo 16 settembre al termine della pausa nazionali.

I padroni di casa vanno avanti al 23’ quando Dimarco prende la palla ad Arthur, si allarga sulla sinistra e mette in mezzo un cross al centro per la testa del nuovo acquisto Thuram, che prende il tempo Biraghi e batte Christensen.

Il raddoppio arriva al 53’: ripartenza magistrale di Bastoni che trova Thuram sulla sinistra, che a sua volta serve di prima Lautaro, bravissimo a trafiggere il portiere avversario.

Minuto 57, Dimarco conclude verso la porta, Christensen respinge male e successivamente travolge Thuram. Sul dischetto va Çalhano?lu che non sbaglia.

Al 73’ arriva anche il 4 a 0 dell’Inter, Cuadrado crossa basso verso il primo palo dove arriva Lautaro che di prima con il destro mette la palla sotto la traversa.

