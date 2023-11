Video gol Inter-Frosinone 2-0, highlights e sintesi

Dopo le fatiche di Champions League, l'Inter affronta in casa il Frosinone con un solo obiettivo: staccare tutte le inseguitrici.



I nerazzurri nel primo tempo fanno fatica a costruire e l'unico pericolo arriva dai piedi di Lautaro ma, come al solito, Turati risponde presente.



Al 43' però la gara si sblocca: Dimarco prende palla da più di 50 metri e cerca di servire Dumfries ma sbaglia e disegna una traiettoria che beffa incredibilmente Turati.



I ragazzi di Inzaghi iniziano bene il secondo tempo, tanto che al 47' si guadagnano un calcio di rigore per un contatto in area tra Thuram e Monterisi.

Dal dischetto va il solito Calhanoglu, che non sbaglia.



I ciociari rispondo al 57' con il nuovo entrato Cheddira, che si libera in area e calcia bene in diagonale ma colpisce in pieno il palo.

Il Frosinone ci riprova al 73' con Ibrahimovic che di sinistro, da posizione defilata, calcia bene ma Sommer risponde e mette in angolo.

Minuto 90, l'Inter va vicinissimo al gol del 3 a 0 con Lautaro, che raccoglie un regalo di Okoli ma davanti al portiere calcia fuori incredibilmente.

Gli highlights del match: