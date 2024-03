Video Gol Inter-Genoa 2-1, highlights e sintesi

Dopo l’importantissima vittoria nella gara di recupero contro l’Atalanta, l’Inter affronta in casa il Genoa, con l’obiettivo di vincere per allungare sulla Juventus.

I nerazzurri vanno in vantaggio al 30’ con Asllani, che servito con un grande diagonale da Sanchez, davanti a Martinez infila la palla sotto la traversa con una botta molto potente.

Al 34’ episodio che rompe definitivamente gli equilibri: palla di Lautaro per Barella, che davanti al portiere viene toccato in maniera leggera da Frendrup in scivolata. L'arbitro Ayroldi fischia il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Alexis Sánchez, che con il destro spiazza il portiere avversario.

Gli ospiti accorciano le distanze al 54’ con una super rete di Vázquez, che raccoglie una respinta di testa di De Vrij e al volo con il mancino mette la sfera all'angolino basso di destra.

I rossoblù ci credono e al 66’ Retegui spizza di testa in zona trequarti per Vitinha, che dal limite dell'area calcia con il destro e segna, ma l’arbitro chiama l’offside dell'attaccante portoghese.

