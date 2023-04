Video Gol Inter-Juventus 1-0, highlights e sintesi

Dopo l’1 a 1 dell’andata, Inter e Juventus si affrontano a San Siro per provare ad accedere alle finali di Coppa Italia.

Nella prima frazione i bianconeri scendono in campo con un po’ di paura e i ragazzi di Inzaghi ne approfittano al 15’: Dimarco viene servito in verticale da Barella e davanti a Perin non sbaglia e insacca la palla in rete.

La Juventus prova a reagire ma non riesce a spaventare davvero Onana, tanto che l’unica occasione da segnalare è il tiro di Kostic al 34' da fuori area.

Al 52’ i nerazzurri trovano il raddoppio con una grande giocata di Dzeko in area, che salta Bremer e di mancino infila la palla nell'angolino. L’arbitro, però, annulla per evidente posizione di fuorigioco.

A breve gli highlights del match.