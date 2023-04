Video Gol Inter-Lazio 3-1, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nella 32esima giornata del campionato di Serie A, l’Inter affronta la Lazio a San Siro, in un match importantissimo per la corsa Champions e non solo.

Minuto 27, i nerazzurri dopo un buon inizio trovano la rete dell’1 a 0, Brozovic serve Correa che vede al limite dell’area Mkhitaryan, bravissimo a infilare la palla nell’angolino sinistro. L’arbitro dopo un breve consulto con gli assistenti decide di annullare il goal.

Passano tre minuti e i ragazzi di Sarri ribaltano la situazione e trovano il vantaggio: Acerbi perde palla, Felipe Anderson chiude un uno-due con Luis Alberto e batte Onana.

Nel secondo tempo, precisamente al 65’ l’Inter ha due occasioni incredibili, prima con Dimarco che calcia benissimo ma trova una grande risposta di Provedel e poi con Dumfries che da due passi, servito da Lukaku, non riesce a trovare la porta.

I ragazzi di Inzaghi riescono a pareggiare al 77' con Lautaro che, imbucato da Lukaku, batte il portiere avversario in scivolata.

Minuto 82, i nerazzurri riescono ad andare sul 2 a 1 con una giocata pazzesca di Lukaku che serve Gosens sul secondo palo, il tedesco al volo non può sbagliare.

L'Inter chiude il match all'89: l'ex del match Vecino regala la palla a Lautaro che prima colpisce Provedel, poi si ritrova il pallone nel piede e non può sbagliare.

A breve gli highlights del match.