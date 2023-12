Video Gol Inter-Lecce 2-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Dopo la grande vittoria contro la Lazio, l'Inter cerca di vivere un sereno natale battendo il Lecce a San Siro.



I nerazzurri giocano un buon primo tempo e vanno vicini al gol con Arnautovic e Carlos Augusto ma, allo stesso tempo, lasciano molto spazio ai salentini in contropiede, che vanno vicini alla rete co Banda e Gonzalez.



L'uomo della svolta è quello che non ti aspetti, Bisseck, infatti, al 41' su angolo, il difensore si coordina bene ma colpisce la traversa col destro e poi due minuti dopo di testa su calcio d'angolo batte Falcone.



Nella ripresa gli ospiti partono forte e al 49' Gendrey si guadagna un calcio di rigore ma Mercenaro, richiamato al VAR, cambia la sua decisione.



Le due squadre continuano a lasciare molti spazi, infatti da una parte Banda e dall'altra Mkhitaryan vanno vicinissimi al gol.

Il raddoppio dei nerazzurri arriva al 78' quando Arnautovic trova con un colpo di tacco Barella che, solo davanti a Falcone, non sbaglia.

All'83 il Lecce rimane in 10 per l'espulsione di Banda.

Nel finale doppio miracolo di Falcone su Pavard e su Asllani.

A breve gli highlights del match.