Champions League | Video Gol Inter-Milan 1-0, highlights e sintesi

Inter e Milan si riaffrontano nelle semifinali di ritorno di Champions League a San Siro, dopo la vittoria dell'Inter all'andata.

I rossoneri hanno bisogno di segnare e partono all'attacco e al 5' ci provano subito con Hernandez che da fuori area non riesce a centrare la porta. I ragazzi di Pioli vanno a un passo dal gol all'11' quando Tonali scappa sulla sinistra e serve in mezzo Brahim Diaz, che tutto solo, mette la palla tra le mani di Onana. Occasione colossale! Al 37' altra grande chance per il Milan con Leao, che punta un avversario e va al tiro in diagonale con la palla che finisce a lato di poco.

Passano due minuti e su una punizione di Calhanoglu, Dzeko salta bene e colpisce di testa ma Maignan devia d'istinto prodigiosamente. Minuto 73', dopo un secondo tempo senza occasioni da goal, dopo un batti e ribatti, la palla arriva a Lautaro, che scappa a Kalulu veramente disastroso in marcatura e buca Maignan.

A breve gli highlights del match.