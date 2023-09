Derby della Madonnina | Video Gol Inter-Milan 5-1, highlights e sintesi

La città di Milano è in fermento, i cuori dei tifosi battono all'unisono e l'atmosfera è carica di tensione ed eccitazione.

Nel corso della quarta giornata del Campionato di Serie A è già il momento per uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno: il derby della Madonnina tra Inter e Milan.

Con nerazzurri e rossoneri potenzialmente al comando della classifica, questa partita è molto più di una semplice sfida tra club rivali. È una battaglia per conquistare la supremazia in città e un passo importante nella corsa al titolo.

In un San Siro gremito e sold out, la squadra di Simone Inzaghi passa subito in vantaggio e, a soli 5 minuti dal fischio d’inizio, realizza la sua prima rete grazie a un tiro-cross di Dimarco che manda in porta Mkhitaryan nonostante le proteste dei rossoneri per un fallo a inizio azione di Thuram.

Il francese corona poi la sua prestazione al 39’ quando, dopo un contropiede, dribbla Thiaw e calcia forte sul secondo palo portando l’Inter in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo.

I rossoneri reagiscono e al 57' riescono a riaprire la partita con Leao, che servito ottimamente da Giroud, passa alle spalle di Darmian e buca Sommer. Non basta però la ritrovata fiducia dei rossoneri e, a pochi minuti dal gol del 2-1, Mkhitaryan allunga nuovamente il vantaggio dei suoi con un tiro di destro deviato da Thiaw.

Dopo un fallo in area di Theo Hernandez su Lautaro, a 10 minuti dalla fine del match Calhanoglu firma il poker dal dischetto e porta l'Inter in vantaggio per 4-1.

Nel finale l'Inter chiude la gara in contropiede con Frattesi, umiliando la difesa rossonera.

A breve gli highlights del match.