Video Gol Inter-Monza 0-1 , highlights e sintesi

Nella 30esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta il Monza in un match importantissimo per la corsa Champions.



I ritmi nel primo tempo non sono molto alti, con i padroni di casa molto più propositivi, con Lukaku e Correa che ci provano più degli altri ma senza successo.



Anche Barella prova a mettere in difficoltà la difesa degli ospiti con due tiri da fuori area ma manca un po' di precisione.



I brianzoli si rendono pericolosi con qualche contropiede e in particolare con un colpo di testa di Izzo, che termina alto.



La gara si sblocca al 78', ma a passare in vantaggio sono gli ospiti: Caldirola salta più in alto di tutti su calcio d'angolo e infila la palla alle spalle di Onana.



A breve gli highlights del match.