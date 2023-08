Video Gol Inter-Monza 2-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Dopo tanta attesa ricomincia la Serie A e subito l'Inter deve affrontare il primo ostacolo, il Monza di Palladino.



I nerazzurri partono subito forte e al minuto 8 vanno in vantaggio con il solito Lautaro: Dumfries crossa in mezzo dopo un tocco di Barella e l'argentino ne approfitta da due passi.



Al 30' i ragazzi d Inzaghi ci riprovano con Thuram che serve Dimarco, che in area calcia di sinistro ma il pallone esce a lato.

Nel secondo tempo non cambia la gara, l'Inter ci prova dalla distanza con Dimarco e Lautaro, mentre i brianzoli nono riescono a rendersi pericolosi.

É questione di tempo, i nerazzurri spingono e riescono a trovare il 2 a 0 al 76': Arnautovic appena entrato riesce a mettere sul secondo palo per Lautaro che non sbaglia.

Gli highlights del match pubblicati dall'Inter: