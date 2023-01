Video gol Inter-Parma 2-1, highlights e sintesi partita

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nei primi ottavi di Coppa Italia si affrontano Inter e Parma, sfida dal grande blasone vista la grande storia dei gialloblù.

Una gara che fin dai primi minuti non annoia, con entrambe le squadre che provano a costruire e hanno alcune occasioni da goal, in particolare per Sohm e Gagliardini.

La svolta della gara arriva al 26’ quando Pecchia è costretto a operare la prima sostituzione a causa del forfait di Man, che lascia il posto a Juric. Proprio lo stesso giocatore al 38’ sblocca il match sfruttando un pessimo posizionamento della difesa dell'Inter e infilando un tiro perfetto sotto l'incrocio.

Minuto 88, i nerazzurri trovano il pareggio: cross in mezzo respinto fuori area dalla difesa, la palla arriva a Lautaro che infila la palla all'incrocio.

Ai supplementari l'Inter mette la freccia con Acerbi, bravissimo a trovare una palombella vincente di testa dopo una respinta di Buffon.

