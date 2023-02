Video gol Inter-Porto 1-0, highlights e sintesi partita

Negli ottavi di andata di Champions League l’Inter affronta il Porto in un match complicatissimo, che ha visto le squadre darsi battaglia fino all’ultimo minuto.

Il primo pericolo lo crea al 19’ Calhanoglu con la specialità della casa, la botta da fuori, ma è bravo Diego Costa a respingere coi pugni.

Gli ospiti hanno un’occasione colossale al 37’: Onana para su Grujic da distanza ravvicinata, la palla finisce su Galeno, che di testa non centra la porta rimasta sguarnita.

Al 41’ scoppia un parapiglia a causa di un possibile rigore reclamato dai nerazzurri per fallo su Darmian, ammoniti Galeno e Dimarco.

Nel primo tempo c’è ancora spazio per un episodio di tensione per i padroni di casa: Bastoni viene scaraventato a terra ma l’arbitro fa proseguire, Onana si arrabbia e viene ripreso da Dzeko che urla “Stai zitto e torna in porta”. Il portiere la prende malissimo e dev’essere trattenuto da Calhanoglu.

Nel secondo tempo non ci sono tante emozioni, la partita è bloccata fino al 76’ quando Otavio sgambetta Calhanoglu, doppio giallo e il giocatore va sotto la doccia.

L’Inter sa cogliere il momento favorevole e all’85’ trova il vantaggio con Lukaku, che di testa prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete di piede.

A breve gli highlights del match.