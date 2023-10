Video Gol Inter-Roma 1-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Dopo le fatiche europee, torna il campionato e arriva uno dei big match del weekend di Serie A, si affrontano Inter e Roma.

Dopo le polemiche della settimana, il pubblico interista, dopo tanta attesa, accoglie con una pioggia di fischi l’entrata in campo di Lukaku.

I nerazzurri, in campo, partono altrettanto forte e schiacciano subito gli avversari nella loro area e al 6’ arriva la prima grande occasione: Calhanoglu carica il tiro da fuori area e stampa la palla sulla traversa.

I ragazzi di Inzaghi ci riprovano al 15’ con Dumfries che salta Zalewski e mette in mezzo per Thuram, che conclude in porta ma Rui Patricio compie una grande parata.

Passa un minuto e ci prova anche Dimarco che riceve da Barella e colpisce con il mancino mettendo la palla fuori di pochissimo.

Minuto 48 Calhanoglu mette un bellissimo pallone in area per Thuram, che salta più in alto di tutti ma manda la palla sopra la traversa.

Al 65' c'è la prima vera occasione per la Roma, con Cristante che riceve un bellissimo cross dalla sinistra e di testa impegna Sommer.

Sul ribaltamento di fronte, Calhanoglu carica il tiro da fuori area e trova la deviazione di Mancini, con la palla che esce fuori di un soffio.

Minuto 80, si sblocca il match: Dimarco scappa sulla sinistra e crossa per Thuram, che scappa alla difesa avversaria e infila Rui Patricio.

Altra occasione clamorosa per i nerazzurri, con Carlos Augusto che da fuori area, col destro, stampa la palla sull'incrocio dei pali.

A breve gli highlights del match.