Coppa Italia Femminile | Video gol Inter-Sampdoria 3-4 (8-8 d.c.r), highlights e sintesi partita

Pazza sfida nelle semifinali di Coppa Italia Femminile tra Inter e Sampdoria, dove una lunga gara è terminata ai calci di rigore.

Le nerazzurre nel primo tempo sono molto brave e nel primo tempo riescono ad andare in vantaggio per 3 a 0, le blucerchiate però non ci stanno e nei secondi 45 minuti ribaltano la partita, portando il risultato sul 3 a 4.

Gli highlights del match: