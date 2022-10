Video gol Inter-Sampdoria 3-0, highlights e sintesi partita

Squadra in casa

L'Inter non si ferma più, anche in campionato la squadra di Inzaghi mostra una grande sicurezza, battendo 3 a 0 la Sampdoria dell'ex Stankovic.

I nerazzurri vanno in vantaggio al 21' con il difensore olandese De Vrij, che svetta più in alto di tutti, senza marcatura, e incorna in rete.

Il raddoppio arriva al 44' quando Barella controlla al volo la punizione lunga di Bastoni e poi con un bellissimo destro sotto la traversa, batte Audero.

I ragazzi di Inzaghi trovano il 3 a 0 al 74' con il Tucu Correa, che corre decine di metri palla al piede e poi batte l'estremo difensore blucerchiato con un tiro molto angolato.

Gli highlights del match: