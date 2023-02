Video gol Inter-Udinese 3-1, highlights e sintesi partita

Nella 23esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta l'Udinese in un match importantissimo per rimanere agganciata al secondo posto.



Al 16' si sblocca il match: Dionisi dopo essere andato al VAR punisce l'intervento di Walace su Dumfries e assegna il rigore ai nerazzurri. Lukaku si fa parare il penalty da Silvestri ma l'arbitro fa ribattere a causa di un movimento anticipato di Silvestri. La seconda volta il belga non sbaglia.



Il pareggio dei bianconeri arriva al 43' con Lovric, bravissimo a piazzare la palla alle spalle di Handanovic dopo una percussione di Pereyra.



I nerazzurri non ci stanno e al 73' tornano in vantaggio: Dzeko si divora un'enorme occasione, Success in contropiede non riesce a concludere e allora ne approffitta Mkhitaryan che su assist di Dimarco, sul ribaltamento, batte Silvestri.

Minuto 89, Lautaro dal limite dell'area lascia partire un missile che s'insacca vicino al palo sinistro.

A breve gli highlights del match.