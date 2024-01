Video Gol Inter-Verona 2-1, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Dopo lo stop in casa del Genoa, l’Inter affronta a San Siro, nella 19esima giornata, un Verona in grandi difficoltà di classifica e societaria.

Sono i gialloblù a partire fortissimo e nei primi due minuti di gioco impegnano bene Sommer, in particolare con Suslov.

Al 13’ sono però i nerazzurri ad andare in vantaggio con Lautaro: Thuram per Mkhitaryan che serve l’argentino in area, stop e tiro che batte Montipò.

Gli ospiti continuano a spingere senza però creare grandi occasioni, riuscendo ad impegnare il portiere avversario solo con Djuric.

A inizio secondo tempo viene annullato subito il raddoppio ai padroni di casa, con Lautaro che su sponda di Acerbi non sbaglia. Rete viene invalidata per posizione fuorigioco.

Ci riprova l’Inter al 65’ con Lautaro che trova Calhanoglu al limite, bravo a stoppare e calciare in un fazzoletto, ma la palla va fuori di poco.

Al 74' succede l'imprevedibile, Duda scappa sulla destra e crossa per Henry che di ginocchio tocca la sfera e mette fuori causa Sommer, al primo pallone toccato.

Occasionissima per i nerazzurri al 79’: punizione di Dimarco deviata da Pavard, Montipò respinge sui piedi di Arnautovic, che involontariamente respinge impedendo il gol.

Nel finale ancora Arnautovic va vicino al gol su assist di Acerbi, ma di testa l'austriaco non riesce a colpire la sfera.

I nerazzurri trovano la vittoria nel finale con Frattesi: Barella calcia da fuori, Montipò respinge male e il centrocampista ne approfitta.

Tutto finito? Manco per sogno. Nel ribaltamento di fronte finale, Darmian commette un fallo da rigore, l'arbitro dopo una revisione al VAR concede il rigore. Henry dal dischetto sbaglia.

