Video gol Inter-Verona 1-0, highlights e sintesi partita

L'Inter non sbaglia nel posticipo del sabato sera di campionato contro il Verona e si prepara al meglio per la gara di Supercoppa.



Al minuto 3 i nerazzurri sono già in vantaggio con il solito Lautaro, bravissimo a raccogliere una respinta della difesa e a battere di sinistro Montipó.



Per il resto della partita l'Inter spinge ma non riesce a trovare il 2 a 0 con il Verona che non riesce a ribaltare la gara.



A breve gli highlights del match.