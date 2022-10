Video gol Inter-Viktoria Plzen 4-0, highlights e sintesi partita

Dopo un girone davvero complicato, l’Inter si qualifica agli ottavi di finale di Champions League dopo aver battuto agilmente il Viktoria Plzen.



I padroni di casa vanno avanti al 35’ quando Bastoni scambia con Dimarco e va sul fondo dove crossa al centro per Mkhitaryan, che s’inserisce alle spalle di Dzeko e di testa trova l’angolino.



Il raddoppio arriva al 42’ quando Barella lancia lungo sulla corsa di Dimarco, che riceve e vede Dzeko sul secondo palo: tap-in facile facile del bosniaco.



Il 3 a 0 arriva al 66' con Dzeko che servito da Lautaro di prima batte il portiere avversario.



L'Inter non è sazia, Lukaku e Correa all'87 fanno un bellissimo uno due in area, il belga col sinistro non lascia scampo a Stanek.





A breve gli highlights del match: