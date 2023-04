Video Gol Juventus-Inter 1-1, highlights e sintesi del match

Nella semifinale di andata di Coppa Italia l'Inter affronta in una gara complicatissima la Juventus di Massimiliano Allegri.



La gara fin da subito è molto bloccata, le due compagini si studiano e la tattica prevale sulla bellezza del gioco.



Il primo tentativo è di Di Maria che s'invola verso il limite dell'area, salta Bastoni e calcia in porta ma Handanovic para bene e mette in angolo.



L'azione più pericolosa dei nerazzurri arriva con Brozovic, che imbeccato da Dimarco calcia da buona posizione ma la risposta di Perin è ottima.



Anche nel secondo tempo la gara non cambia e le occasioni scarseggiano tanto che il primo pericolo arriva da Mkhitaryan al 64': incursione in area dell'armeno, salta due avversari e calcia in diagonale, mandando la palla fuori di un soffio.



I bianconeri rispondo al 77' quando Cuadrado con un tiro cross trova Milik in area che però non riesce a mettere la palla in porta.

La partita si sblocca all'84 quando Rabiot riesce a mettere un pallone dalla sinistra, Bastoni tocca il pallone che finisce sui piedi Cuadrado sul secondo palo, perfetto poi nel battere Handanovic in uscita.

Minuto 91 succede quello che nessuno si aspetta: lancio lungo per Dumfries che colpisce di testa, Bremer ingenuamente tocca il pallone con la mano. Lukaku si presenta dal dischetto e spiazza Perin e successivamente esulta polemicamente sotto la curva della Juventus. L'arbitro tira fuori il secondo giallo per il belga.

Al triplice fischio il nervosismo é palpabile e le due squadre non perdono tempo per litigare in campo tanto che anche Handanovic e Cuadrado vengono espulsi.

A breve gli highlights del match.