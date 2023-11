Derby d'Italia | Video Gol Juventus-Inter 1-1, highlights e sintesi

È arrivato il giorno del 181esimo Derby d’Italia, uno dei match più sentiti nel calcio italiano, dove si sfidano Juventus e Inter.

I nerazzurri arrivano a Torino da primi della classe grazie alle 10 vittorie in 12 giornate, mentre i bianconeri secondi a soli 2 punti di distanza.

La gara si sblocca al 27’ quando Chiesa entra in area e crossa rasoterra benissimo per Vlahovic, che apre il piattone destro e mette la palla nell’angolino.

I ragazzi di Inzaghi non si scompongono e al 33’ trovano il pareggio con il solito Lautaro, che in un’azione molto simile a quella bianconera, riceve palla da Thuram e incrocia col destro.

Nel secondo tempo le squadre si danno battaglia ma, tranne per qualche conclusione sporadica, le porte di Szczesny e Sommer non vengono mai messe realmente in pericolo.

Una partita molto fisica ma con molti errori tecnici che finisce con un giusto pareggio, che non accontenta nessuna delle due squadre.

Gli highlights del match: