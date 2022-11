Video gol Juventus-Inter 2-0, highlights e sintesi partita

Nel big match del weekend, l’Inter dopo un periodo ricco di successi, esce sconfitto nel primo Derby d’Italia dell’anno contro la Juventus, con il risultato di 2 a 0.

Dopo un primo tempo con pochissime occasioni, la rete porta in vantaggio i bianconeri arriva al 52’, quando Kostic vince un corpo a corpo con Barella e corre in contropiede fino al limite dell’area crossando per Rabiot, che da due passi, anticipa De Vrij e batte Onana.

Al 64’ i ragazzi di Allegri raddoppiano con Danilo, bravissimo a coordinarsi su un calcio d’angolo del solito Kostic ma dopo un lungo consulto, l’arbitro annulla per fallo di mano dello stesso difensore.

Finita qui? Assolutamente no. La Juventus all’83 chiude la partita con un nuovo contropiede condotto dal serbo e da Fagioli, che grazie a una deviazione di Gosens segna la sua seconda rete consecutiva in campionato.

I nerazzurri nonostante alcune occasioni clamorose, torna a casa con zero punti e attualmente a -11 dal Napoli primo in classifica.

A breve gli highlights del match.